山梨県警は15日、同県甲斐市の80代男性が、警察官を名乗る男らに「詐欺グループがあなた名義の口座を使っていた」などとうそを言われ、資産の調査名目で金塊約4.5キロ（時価約9100万円相当）をだまし取られたと発表した。詐欺事件として捜査している。県警によると、男性宅に偽の逮捕状も届き、男性は男らの指示を受けて9〜10月、県内の取扱店で金を購入。自宅のポストの下に置き、何者かに回収された。