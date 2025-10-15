巨人ＯＢの緒方耕一氏が１５日、インスタグラムを更新。妻・嘉代さのとの２ショットを投稿し、誕生日を祝福した。緒方氏は「嘉代チャン（かみさん）の誕生日。夜は仕事なんでランチでお祝い〜」と、テーブルに乗ったランチを前に笑顔。「美味しかった」「熊本の和栗モンブラン」と、デザートの写真も添えた。緒方氏は昨年１２月、結婚３０周年を迎えたことも報告。フォロワーからは「いつまでも素敵なお二人、羨ましい」「