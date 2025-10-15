巨人の阿部監督は１５日、読売新聞東京本社（千代田区大手町）を訪れ、球団の山口寿一オーナー（読売新聞グループ本社社長）にシーズン終了の報告を行った。今季はレギュラーシーズン３位で２連覇を逃し、ＣＳはファーストステージでＤｅＮＡに２連敗して敗退した。阿部監督は会談で、先発投手陣の強化などに言及したことを明かし、「悪かったところを全部洗い出して話した。反省として受け止めてやります、とお伝えした」と語