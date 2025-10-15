「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（１５日、みずほペイペイ）の試合前にソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が、日本ハム・新庄剛志監督（５３）に?アンサー?を返した。きっかけは１４日に行われた前日会見。新庄監督が相手のキーマンに牧原大と海野の名前を挙げ「（海野君は）ウチの試合になるといい所で打ちますよね。むちゃくちゃいい選手なので。回ってきたら歩かせようかなと