音楽グループ・MAZZELのNAOYAと龍宮城の冨田侑暉がダブル主演する10月29日スタートのドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）より、予告編が解禁。また、オープニングテーマは龍宮城「SUGAR」、エンディングテーマはMAZZEL「Only You」に決定した。【動画】人気BL漫画をNAOYA＆冨田侑暉で実写ドラマ化『セラピーゲーム』予告編本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡