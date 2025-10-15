パナソニックは、家庭用高周波治療器「コリコラン」シリーズより、高周波の照射面積を従来比約1.6倍に拡大した「コリコランワイド3D」2機種を2025年11月上旬より発売します。 「コリコランワイド3D」（EW-RA560） 「コリコランワイド3D」（EW-RA561） ラインナップは、肩専用の「EW-RA560」と、シリーズ初となる腰専用の「EW-RA561」の2機種。カラーはRA560がブラックとグレージュの2色、RA561がブラックのみの展開となり