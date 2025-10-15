◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第１戦ソフトバンク―日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表され、日本ハム・新庄剛志監督は今季１勝４敗のモイネロ対策として、この日登録された今川優馬を「５番・左翼」で先発起用。今季１３試合出場の進藤勇也が「８番・捕手」で先発。ソフトバンクは左ふくらはぎ痛から復帰した今宮健太がスタメンに名を連ねた。スタメンは以下の通り