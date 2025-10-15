『山、買いました 〜異世界暮らしも悪くない〜』（炎堂たつや：漫画、実川えむ：原作、りりんら：キャラクター原案/KADOKAWA）第5回【全12回】【漫画】『山、買いました 〜異世界暮らしも悪くない〜』を第1回から読む仕事と失恋に追い込まれてソロキャンプを始めたOLの望月五月。キャンプ中に見た夢の中でお稲荷様（？）と出会い、頼まれて山を買うことに。それがまさか異世界だったなんて!? 未開の山をOLがチートで開拓！ 異世界