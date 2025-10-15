天津衛故城東城壁遺跡文化財展示ホールの一角。（天津＝新華社配信）【新華社天津10月15日】中国天津市の地下鉄駅内に、ユニークな博物館「天津衛故城東城壁遺跡文化財展示ホール」がオープンした。発見された遺跡をそのまま展示し、都市建設と文化遺産保護を協調的に進める上での重要なモデルケースとなった。地下鉄４号線東南角駅で作業にあたる天津軌道交通集団の職員。（天津＝新華社配信）博物館があるのは地下鉄4号線の