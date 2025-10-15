俳優のジェイコブ・エロルディ（28）が、いつか子供を持ちたいという強い願望を明かしている。新作『フランケンシュタイン』が公開間近のジェイコブは、母国オーストラリアの両親の元で経験した自身の子供時代を、自分の子供にも味わわせてあげたいという。 【写真】交際中の美人二世タレント名門大学に裏口入学の過去、両親は離婚へ ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、子