県立高校の在り方に関する協議会香川県庁高松市番町 香川の県立高校のあり方を検討する協議会が開かれ、少子化が進む中、適正な学校の「配置」について話し合いました。 香川県教育委員会が開いた「県立高校の在り方に関する協議会」には中学、高校の校長会会長や大学教授、PTAなどの委員が参加しました。 少子化が進む中、学習の機会を維持し、多様な価値観に触れる環境を保つために県立高校はどうあるべきなの