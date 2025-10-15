消費期限の偽装問題を受け、全店で店内調理商品の販売を中止していたミニストップは１５日、千葉県の直営店２店舗でおにぎりや総菜などの製造・販売を再開した。調理場にカメラを設置するなどの再発防止策をとり、その他の店でも順次再開する。おにぎりや弁当、総菜などの店内調理品は、最大７０品目から２３品目に減らし、衛生管理を強化する。製造日時などを印字するラベル発行機は、定められた時間外に使われると管理部門