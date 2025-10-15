入所者の女性2人が死亡する事件があった老人ホーム「若葉ナーシングホーム」＝15日午前9時42分、埼玉県鶴ケ島市（共同通信社ヘリから）閑静な住宅街に、緊急車両のサイレンが響いた。埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで15日未明、入所者の高齢女性2人が血を流している状態で見つかり、その後死亡した事件。「ただ事じゃない」「心配」。住民らは警察官や救急隊員の様子を不安げに見守り、入所者の家族も現場に駆け付けた。近くに住