軽自動車が通行人の男女3人をはね、このうち女性1人が死亡しました。運転していたのは高齢ドライバーで、認知症の疑いがあるとみられます。現場近くの防犯カメラ映像には、暴走する軽自動車の様子が記録されていました。事故が起きたのは、愛知・名古屋駅から南に数百メートルほどの位置にある人通りの多い交差点。警察や消防によりますと、15日午前7時40分ごろ、軽自動車が横断歩道を渡っていた30代から40代の男女3人をはね、この