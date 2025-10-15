ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』（ビーーーム）が、9月30日に創刊。これを記念し、表紙を飾ったFRUITS ZIPPER・櫻井優衣の誌面カットが公開された。【写真】真っ直ぐなまなざしが印象的な表紙カット迷いも葛藤も越えて、真っ直ぐにアイドルを生きているFRUITS ZIPPERの櫻井優衣。今回は“アイドル、その真っ直ぐな心で”と題したロングインタビューが掲載される。FRUITS ZIPPERのメンバーとして、2026年2月に東京ドーム公演