「元気そう」な今だからこそ、健康診断が大切です 犬は言葉を話せないだけでなく、本能的に不調を隠してしまう動物です。私たち人間のように「ちょっとお腹が痛い」と訴えることはなく、日常生活では元気に見えていても、実は内側で病気が進行していることも珍しくありません。 さらに犬は、私たちよりもずっと早く年をとります。よく「1年で7歳年を取る」と聞きますが、実際にはそれよりも早く、特に成長期の子犬では1年で人