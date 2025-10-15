首が苦しそうなのに引っ張るのはなぜ？ 犬にとって引っ張ることで首に掛かる負荷を苦しいと感じていますが、それよりも外の世界は匂いや刺激であふれていて、犬はそれを確かめたくてたまらない気持ちが勝るのです。 いくら人がやめてほしくても犬が「お散歩は人の横について歩く」というルールを教えられていなければ、自分の好きな方向へ突っ走ってしまうのは当然のこと。 では、どうすれば犬に「引っ張らずに歩く」こ