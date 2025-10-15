京王プラザホテルは、うかい直営レストラン「THE UKAI とうふ屋（仮称）」を2026年12月に開業する。ホテル内での直営店日本初出店。料理はうかい豆腐をメインにした和食で、朝・昼・夜すべての時間帯で、自家製豆腐と旬の素材を組み合わせた料理を提供するほか、サロンエリアを設け、酒や小菓子を用意する。空間は伝統と革新、安らぎと活気が融合する二面性をテーマに設計した。開業に伴い、懐石蒼樹庵、和食かがり、日本酒バー天