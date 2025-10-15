老後2000万円問題が取り沙汰され、新NISAでの投資が国をあげて喧伝されている。しかし、元トレーダーの田内学氏は「投資しただけでは、お金の不安は解消されない。煽られて増幅したお金の不安から解放されるには自分の中に価値基準をもつことが必要だ」という――。※本稿は、田内学『お金の不安という幻想一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。■価値観を試す「メロンジュース」