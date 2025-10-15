日本代表は10月14日に行なわれた親善試合で、ブラジル代表相手に歴史的な初勝利を収めた。４日前には韓国代表がブラジルに０−５で大敗を喫していただけに、森保ジャパンの快挙には多くの韓国メディアが驚きを持って報じている。「日本サッカー、ホン・ミョンボ号に大勝したブラジルに史上初勝利…３−２逆転勝ち」（通信社『聯合ニュース』）「日本、ブラジルに史上初めて勝った…後半に３ゴール決めて逆転勝利」（一般紙『ハン