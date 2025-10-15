2022年W杯で日本代表と対戦したスペインは、2010年大会で優勝を成し遂げた世界的強豪チームだ。そのスペイン代表は、2026年W杯欧州予選で4連勝を飾った。14日のブルガリア戦には4-0で勝利したのだが、背番号10をつけた選手が話題になっている。なんと、31歳のセンターバックであるエメリク・ラポルト（アスレティック・ビルバオ）が背負ったのだ。エースの象徴である10番をDFがつけるのは稀であり、現地でも「前代未聞」と話題にな