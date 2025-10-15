「立ってる姿が可愛すぎて大爆笑でした」――そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。【話題のポスト】311.4万表示、5.7万いいねの「直立不動犬」、その前後添えられていたのは、茶色いもこフワのちっちゃな子犬ちゃんの写真。なぜか、部屋の隅にまっすぐ2本脚で立っている。まるで、存在感をできるだけ消そうとしているかのようだけど、何があったの？Xユーザーのりえ（＠dkr_0801）さんが2025年10月7日に投稿したポスト