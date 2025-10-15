幕末期に活躍した新選組とはどんな組織だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「京都の治安維持と倒幕派の取り締まりにあたった。多摩地区の農民出身者が中心となったのには、一人の指名手配犯が大きく関係している」という――。近藤勇（写真＝国立国会図書館／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■多摩出身の近藤勇が京都の治安維持を担うまで戊辰戦争の初戦となった鳥羽・伏見の戦い以降、新政府軍に抵抗したとして「逆賊