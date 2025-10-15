１３日に閉幕した大阪・関西万博のドミニカ共和国のスタッフが北広島町を訪れ交流しました。ドミニカ共和国のパビリオンを運営したスタッフ２人を、地元の中高生３６人が旗を振って出迎えました。北広島町は東京オリンピックでホストタウンとしてドミニカ共和国の事前合宿を受け入れて以来、交流を続けています。生徒たちは万博について質問していました。■生徒「（ドミニカは）大阪万博でパレードなどを見て伝統がしっ