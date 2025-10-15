出版社「青林工藝舎」社長で、編集者、ライターの手塚能理子さんが10月12日、虫垂癌のため死去したことがわかった。70歳だった。15日に青林工藝舎の公式Xで訃報が伝えられた。同社のXで「弊社代表取締役、手塚能理子が2025年10月12日、虫垂癌のため永眠致しました。故人の遺志により通夜・告別式は執り行わず、近親者で本日15日に荼毘に付しました」と伝えられた。「ここに生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます」とし