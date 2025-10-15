気象庁低気圧などの影響で、16日は東―西日本で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は15日、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなど安全確保が必要だ。気象庁によると、西日本から東海道沖に前線が停滞し、次第に北上。16日には前線上の日本海に低気圧が発生し、東日本を通過する。前線や低気圧に向かって、暖かく