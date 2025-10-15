16日（木）は前線や湿った空気の影響で、本州付近は雨の降る所が多いでしょう。日中は、西日本の日本海側、北陸、東北南部で、局地的に激しい雷雨となりそうです。落雷や突風、天気の急変などに注意してください。石川県の能登は、警報級の大雨となるおそれがあります。雨の降り方だけでなく、空気感もまた時季外れの地域があり、西日本はひと月ほど前の蒸し暑さが続きます。四国や九州は、30℃前後まで上がるでしょう。一方、東京