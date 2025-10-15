ヤクルトの池山隆寛監督が15日、戸田球場で行われた秋季練習初日に会見を行った。池山監督は新監督としての心境について「戸田っていうことで、ミーティングの時から座り慣れた椅子と、慣れた場所ですので、挨拶以外は、あまり緊張というものはなかったんですけど、はい、同じこと2回言ってから、ちょっと頭が真っ白になりそうな感じで、うまく挨拶を終われたなと思います」と話した。また、選手たちの前で改めて挨拶した時