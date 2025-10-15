ＮＨＫから国民を守る党（ＮＨＫ党）の立花孝志党首は１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新し、所属する斉藤健一郎参院議員が自民党会派入りした事情を説明した。斉藤氏はこの日、参院で自民党の会派入りが決定し、会派名は『自民党』から『自民党・無所属の会』と変更になる。立花氏は「自民党に入党したわけではなく、一緒に参院で活動していくということ。ラサール石井さんも社民党ではなくて、『立憲・社民・無所属』とい