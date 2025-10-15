全日本プロレス２２日の東京・後楽園ホール大会で、３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）に挑戦する潮崎豪（４３）が意気込みを語った。潮崎と宮原は１５日、都内の事務所で会見に出席する予定だった。しかし、時間になっても一向に宮原の姿が見えない。その後、スタッフに連れられてぶ然とした表情で会場で登場した宮原は、先に席についていた潮崎に「出たり入ったりベルトを返上したりするヤツがよくそこに座れるな。何、当た