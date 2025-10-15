ドジャースは１４日（日本時間１５日）までにナ・リーグ優勝決定シリーズの第２戦までを終え、ブルワーズに連勝を飾った。敵地で大きな２勝を挙げて第３戦（１６日＝同１７日）からは本拠地ドジャー・スタジアムでの３連戦となる。連覇がかかるワールドシリーズ進出まであと２勝とした中、気がかりなのは大谷翔平投手（３１）の打撃面だ。この日は２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放ったが、ポストシーズン（ＰＳ）での打