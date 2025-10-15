社会人野球のセガサミーは１５日、元広島外野手の西田真二監督（６５）が１２月３１日をもって契約満了により退任することと、２０２６年１月１日付で佐藤俊和助監督（４７）が新監督に就任することを発表した。西田監督は２０２０年１月に就任。都市対抗４強に２度、８強に１度、日本選手権で８強に１度進出するなど、人間味あふれる指導で社会人野球界を活性化させた。新監督に就任する佐藤助監督は、金沢（石川）から専大