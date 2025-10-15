ベテラン保育士から幅広い知識や専門性を学ぶ学生 全国的に保育士不足が続く中、保育を学ぶ学生がベテラン保育士から仕事の魅力を学びました。 高松短期大学の保育学科では学生に幅広い知識と専門性を身につけてもらおうと「探求活動」を行っています。 15日は高松市の保育所の前所長、林とも子さんから手遊び歌などを教わりました。 2024年1月の保育士の有効求人倍率は香川県が「4.19」岡山県が「5.38」で