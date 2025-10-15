「ベスト・キッド：レジェンズ」発売日：2026年1月7日(水)4K UHD＋ブルーレイ セット7,590円（税込） ハピネットは、「ベスト・キッド：レジェンズ」の4K Ultra HD＋Blu-rayおよびBlu-ray＋DVD セットを2026年1月7日に発売する。同日よりBlu-ray＆DVDのレンタルも開始される。価格はUHD＋BDセットが7,590円、BD＋DVD セットが5,390円。Amazon.co.jp限定でスチールブック仕様のUHD＋BDセット（8,690円）も販売され