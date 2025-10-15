お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（46）が14日、自身のXを更新。息子の近影とともに、わが子の成長に驚きを隠せない様子を見せている。【写真】「足デカすぎん??」大きく成長したアルコピー・平子祐希の息子平子は「息子様、この前買ったばかりの靴がもう入らないと仰る。さらに大きく28.5になってた」とつづり、息子の靴のサイズが28.5センチであることを明かし、大きく成長する様子に衝撃を受けていた。続けて「そ