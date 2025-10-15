15日朝、埼玉県の老人介護施設で入所者の女性2人が血を流しているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は、元施設職員で20代の男の身柄を確保。殺人事件への関与をほのめかしているということです。捜査の拠点が置かれている西入間警察署前では、出入り口を捜査車両が慌ただしく出入りしている状況が確認できました。警察は15日午前、鶴ヶ島市内で、元施設職員で20代の男の身柄を確保し、現在もこの警察署内で任意で事情を聞