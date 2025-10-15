お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が15日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」で、所属する吉本興業の芸人序列事情を語った。吉本芸人界隈では「吉本には（漫画の）ワンピースでいう“天竜人”がおる」というウワサ話があると告白。「数パーセントしかおらん天竜人がいて、この人らは吉本の中でも格が違う」と解説した。「僕らに近いところで言うと、東野幸治さん。吉本の序列5位