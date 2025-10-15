きょう午後、神奈川県平塚市の住宅で火事があり、住人の高齢男性が顔に軽いやけどをしました。きょう午後2時すぎ、神奈川県平塚市の住宅で「隣の部屋からぱちぱち音がする」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、2階建ての住宅から火が出て、ポンプ車など9台が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中です。この火事で、住人の高齢の男性が意識がある状態で病院に運ばれ、顔に軽いやけどをしているということ