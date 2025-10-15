国会では総理指名選挙をめぐり、立憲・維新・国民の党首会談が行われています。国会から中継です。午後4時から始まった会談は現在も続いています。会談で立憲の野田代表は、総理指名選挙での野党候補を一本化するよう呼びかけたものとみられます。立憲が政権交代を目指した大局的な判断を求めているのに対し、国民民主の玉木代表は安全保障やエネルギー政策など基本政策の不一致を理由に慎重な姿勢を崩しておらず、意見集約は困難