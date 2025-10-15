マンションの一室に侵入し、現金を盗んだ疑いで40代の男を逮捕。防犯カメラが犯行の様子を捉えていました。中の様子を伺いながら室内に入る不審な人物。暗い部屋をスマートフォンのライトを頼りに物色しています。捜査関係者によりますと9月、大阪市淀川区のマンションの一室に侵入し、現金数万円を盗んだ疑いで、大阪府内に住む40代の男が14日に逮捕されました。防犯カメラの映像から浮上し、男は容疑を認めているということです