けさ早く、埼玉県の老人ホームで入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で、警察は20代の元施設職員の男の身柄を確保しました。男は女性の殺害をほのめかしているということです。現場から中継でお伝えします。こちらは駅から徒歩5分ほどの距離、近くに小学校もある住宅が立ち並ぶエリアです。事件は70名ほどが入所する老人ホームで起きました。午前5時前、鶴ヶ島市の老人ホームで、80代から90