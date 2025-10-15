沖縄・浦添市で住宅火災。2人の遺体が見つかりました。15日午前10時ごろ、浦添市港川にある住宅から出火しました。消防車4台が出動し消火にあたりましたが、家の中から2人の遺体が発見されました。近所の人は「地元なんです。何十年も住んでいて大きな火災があってびっくりした」と話しました。この家に住む80代と90代の女性2人と連絡が取れなくなっていて、警察が遺体の身元の確認を急ぐとともに消防と出火原因を調べています。