かつしかトリオが、2026年1月にビルボードライブ公演を東京、大阪にて開催する。 （関連：米津玄師×宇多田ヒカル、藤井 風×川村元気、藤原聡×魚豊……対談を通して表れるアーティストの思想） 本公演は、1月12日にビルボードライブ東京、15日にビルボードライブ大阪にて、藤堂昌彦らストリングスカルテットとともに開催。チケットは、10月30日よりClub BBL会員／法人会員先行、11月6日より一般販