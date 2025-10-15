再びカップル！爆笑2ショット朝ドラで注目された夫婦が、現世でもカップルに―。俳優の高橋文哉と女優の原菜乃華との?仲良し動画?が話題を呼んでいる。高橋文哉が主演＆企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」(UniReel)の公式インスタグラムが、2人で?ペタペタゲーム?をする動画をアップ。爆笑し合いながらゲームで勝負すると、2回とも原が勝ち、負けた高橋が罰ゲームとして、カッコつけた告知をす