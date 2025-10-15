福岡県警城南署は15日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後2時55分ごろ、警視庁の警察官を名乗る男性から「滋賀県警があなたのことを捜査している」と言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。