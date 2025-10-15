＜BMW女子選手権事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞先週スポット参戦した日本ツアー「スタンレーレディスホンダ」の最終日は、異例の変則9ホール決戦となった。1打差2位から出た岩井千怜はスコアを伸ばすも2位。「中止にならなくて良かったです。しょうがないなという天候で、それも運。自分もいいプレーをしたけれど、それ以上に、河本（結）さんがいいプレーでした」と勝者を称えた。≪写真≫岩井