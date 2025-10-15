巨人・長野久義外野手（４０）が１４日に会見を開き、現役引退を表明。今後は大学院に進学し、コーチのマネジメントを勉強する考えも明かした。１６年に巨人の１軍打撃コーチとして指導にも携わった内田順三氏（デイリースポーツ・ウェブ評論家）は人柄の良さに触れ、「いいコーチになれる」と太鼓判を押した。◇◇引退セレモニーを固辞して、ＣＳも全て終わって発表するところが彼らしいよね。彼の一番の良さは、ファンに