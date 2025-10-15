バスケットボールＢリーグ２部の熊本は１５日、公式ホームページを更新。「【ご報告とお願い】試合会場における不適切行為について」とする文章を掲載。「先日開催いたしましたホームゲームの試合会場において、当クラブ所属チアリーダーに対する来場者による不適切な接触行為（抱きつき）が発生いたしました」とし、警察の立ち合いのもとで事実確認を行うなどし、当事者に対して厳重に注意したと報告した。同時にクラブとして再