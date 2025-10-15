フロム都志也＜５＞今シーズンを振り返ると、本当に多くの出来事がありました。春季キャンプ中に自打球で右足親指を骨折し、思うような調整ができないまま開幕を迎えることになりました。シーズン序盤は、打席に立っても何かがしっくりこず、ヒットを打っても納得できない日々。結果も伴わず、まさに暗中模索の状態でした。振り返れば、「自分がチームを引っ張らなければ」という気持ちが、焦りにつながっていたのかもしれま