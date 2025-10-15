元中日で野球評論家・藤井淳志氏（44）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。14日に今季限りでの現役引退を表明した巨人・長野久義外野手（40）をねぎらった。藤井氏は「長さん16年間お疲れ様でした」とはじめ、「後輩なのに本当に尊敬できるいい男やった」と投稿。3学年下の後輩ではあるが、人柄を称えた。インスタグラムでは、仲良く肩を組んだオフショットを掲載。「ジャイアンツのレジェンドとして、こらからもよ